Para a deputada do PCP Paula Santos, o acordo alcançado entre PS e PSD "não augura nada de bom" por ter obrigar a que a descentralização não implique aumento de despesa.Paula Santos diz que os problemas de organização do território não se resolvem com um "processo de transferência de encargos para as autarquias"."Transferir o que hoje está no Orçamento do Estado, não resolve o problema", frisa a deputada comunista, que critica o facto de se estarem a transferir competências para as autarquias sem se aumentarem as verbas disponíveis."O que está em cima da mesa é um desresponsabilização do Estado", entende Paula Santos, que acha que "o PSD foi metido no bolso" pelo Governo ao aceitar este acordo que leva à criação de uma comissão independente para a descentralização."O processo de descentralização é muito mais do que transferir competências para as autarquias", defende Paula Santos, que critica o PS por ter deixado cair a regionalização e a reposição das freguesias extintas pelo anterior Governo."Querem continuar a adiar o cumprimento da Constituição?", lançou a comunista à bancada do PS.