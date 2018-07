PJ fez buscas na Câmara de Barcelos na sequência de denúncia anónima

Contactada pela Lusa, fonte oficial da câmara escusou-se a revelar qual a matéria em investigação.

A Polícia Judiciária fez, esta quarta-feira, buscas na Câmara de Barcelos, no âmbito de uma denúncia anónima que está a ser investigada pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Braga, divulgou o município.Num breve comunicado, a Câmara acrescenta que "manifestou total disponibilidade e colaboração com as autoridades competentes, tendo facultado o acesso a toda a informação e documentação solicitada"."O executivo municipal aguarda com toda a tranquilidade o desenrolar da investigação", refere ainda o comunicado.