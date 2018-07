Paulo Trigo Pereira não tem dúvidas de que o Parlamento aprovou uma lei inconstitucional.



" A pressa com que todo este processo foi feito na Assembleia da República levou mesmo a que na Lei Quadro da Descentralização tenha sido colocado à ultima da hora um artigo, manifestamente inconstitucional (44º). Felizmente, ainda temos o Presidente da República, que pode intervir neste processo", escreveu o deputado na sua página de Facebook.



O Parlamento aprovou na quarta-feira a Lei Quadro da Descentralização, mas o deputado independente eleito pelo PS, Paulo Trigo Pereira, acha que o Presidente tem motivos legais para a travar.Paulo Trigo Pereira não tem dúvidas de que o Parlamento aprovou uma lei inconstitucional.O deputado independente eleito pelo PS chamou na quarta-feira a atenção para o problema no plenário, votando contra o artigo que considera ser inconstitucional na Lei Quadro da Descentralização. E hoje foi ao Facebook chamar a atenção para o problema, apelando a que Marcelo Rebelo de Sousa trave esta legislação.

Em causa está a forma como o artigo 44.o da Lei Quadro da Descentralização deixa em aberto aspectos a consensualizar com a Associação Nacional de Municípios (ANMP) em violação do que diz a Constituição.



O texto aprovado pelos deputados diz que "a presente Lei produz efeitos após a aprovação dos respectivos diplomas legais de âmbito sectorial consensualizados com a ANMP".



Ora, esses diplomas ainda terão de ser acordados com a ANMP e é por isso que Trigo Pereira acha que a lei não respeita a Constituição.



Contactado pela SÁBADO, Paulo Trigo Pereira teme-te, aliás, para o número 5 do artigo 112 da Constituição, onde se lê que "nenhuma lei pode criar outras categorias de actos legislativos ou conferir a actos de outra natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar, modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos".



Apesar de ser apoiante da despenalização, Paulo Trigo Pereira votou contra dois dos diplomas deste pacote acordado entre PS e PSD: o que cria uma comissão técnica independente para avaliar a descentralização e a nova Lei das Finanças Locais.



O deputado está, de resto, contra o que considera ser um processo apressado no qual a discussão técnica ficou relegado para depois da aprovação de diplomas.



" Acontece que esta proposta de lei não é a concretização financeira do processo de descentralização de competências. Na realidade praticamente o único artigo que de perto se relaciona com a descentralização é a criação de um Fundo de Financiamento da Descentralização", lê-se numa versão preliminar da declaração de voto apresentada por Trigo Pereira a que a SÁBADO teve acesso.



Nesse texto, Trigo Pereira aponta para algumas das falhas que considera existirem no que foi aprovado pelo Parlamento.



O deputado não entende de que forma se vai coordenar o Fundo para a Descentralização com o Fundo Social Municipal que já existe desde 2007 e que já serve para financiar algumas das competências que este novo fundo visa também custear.



Além disso, Trigo Pereira questiona o impacto que terá no aumento das desigualdades territoriais dar aos municípios 7,5% das receitas do IVA geradas localmente no alojamento, restauração, comunicações, electricidade, água e gás.