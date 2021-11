Paulo Rangel já votou nas eleições do PSD. 'Tem que se estar preparado para tudo'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail



Paulo Rangel, um dos candidatos à liderança do PSD, votou cerca das 14h14 no Porto para as eleições diretas do partido. Aos jornalistas, disse ter "muita confiança nesta eleição".







Lusa

Leia Também Suspeitas de irregularidades no pagamento de quotas no PSD

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Agora é desejar uma participação muito alta, e que este ato decorra com a maior normalidade", afirmou. "Às 20 horas, vamos ver qual será o veredicto dos militantes do PSD.""Na volta que fiz ao país senti que havia grande interesse nesta eleição com uma mobilização forte. Quando uma pessoa se candidata a eleições tem que se estar preparado para tudo. Naturalmente esperamos com tranquilidade o resultado de logo à noite e logo verei o que terei a dizer em relação a isso."Paulo Rangel votou no Porto, mas vai descer rumo a Lisboa, onde irá acompanhar os resultados.As eleições diretas para escolher o próximo presidente do PSD realizam-se este sábado e serão disputadas entre Rui Rio e o eurodeputado Paulo Rangel.