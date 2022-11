Paulo Raimundo líder do PCP. 'Há quem tivesse preferido outro mas foi escolha acertada'

Domingos Abrantes, histórico do PCP e ex-conselheiro de Estado, concorda com escolha de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP, mas admite que não tenha sido um nome unânime no Comité Central. Comunistas renovadores estão contra.

É com bons olhos que Domingos Abrantes, ex-deputado e histórico do PCP, mais recentemente membro do Conselho de Estado entre 2016 e 2022, vê Paulo Raimundo a ser proposto para suceder a Jerónimo de Sousa como secretário-geral comunista. "É um camarada com anos de luta e trabalho dentro do partido", considera à SÁBADO. "É de uma geração bastante diferente da minha, é verdade. Mas daquilo que conheço dele e do que me dizem outros camaradas, é uma escolha acertada", acrescenta.