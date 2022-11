As despedidas a Jerónimo de Sousa

Jerónimo de Sousa vai manter-se como membro do Comité Central do PCP, mas vai deixar de deputado da Assembleia e secretário-geral dos comunistas.

O PCP anunciou no sábado que Jerónimo de Sousa vai deixar a liderança do partido, após 18 anos. Num comunicado o partido explicou que a "situação de saúde" do secretário-geral do partido e as "exigências correspondentes às responsabilidades" necessárias para a sua posição.