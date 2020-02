“Como militantes ficamos com algumas coisas atravessadas”

Apesar de a liderança de Rui Rio deixar os militantes do PSD "com algumas coisas atravessadas", Duarte Pacheco interveio no Congresso para apelar à unidade em torno do líder.

"Acredito na liderança apresentada por Rui Rio, pela seriedade, pensa primeiro em Portugal. Às vezes ficamos com algumas coisas atravessadas, como militantes. Compreendo que o líder do PSD tenha que pensar primeiro em Portugal", explicou, dirigindo-se a Rui Rio sentado na primeira fila.

Os apelos à unidade que já se tinham feito sentir na sexta-feira soaram no discurso do deputado do PSD: "Sozinho, [Rui Rio] nunca conseguirá fazer tudo."

Daí a chamada às distritais e a toda a estrutura do PSD: "Ao invés de tecermos críticas ao partido sempre que algo é apresentado e jeito, temos que juntar energias contra o PS. Ele é que é o nosso adversário", lembrou Pacheco.