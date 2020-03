A passageira proveniente da China que este domingo à noite obrigou um comboio Sud Express a parar no Entroncamento, por alegar estar com sintomas de coronavírus , não está infetada. A notícia está a ser avançada pela TVI.

O comboio Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris, "arrancou às 02:11", indicou à Lusa uma fonte da PSP.Por seu lado, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarám afirmou que "a pessoa foi acompanhada pela Saúde 24".As autoridades disseram desconhecer se a mulher, que segundo a PSP é proveniente da China, entrou na estação de Santa Apolónia ou na estação da Gare do Oriente, acrescentou a fonte do CDOS de Santarém. A mulher foi hospitalizada no Curry Cabral.