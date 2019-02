Até 1 de março haverá também reuniões extraordinárias das comissões municipais de Proteção Civil dos concelhos com freguesias prioritárias visando o mesmo objetivo.Na reunião ficou definido que "a monitorização por parte dos municípios, em articulação com as juntas de freguesia, da execução das ações de gestão de combustível, é comunicada à Autoridade Nacional de Proteção Civil, à Guarda Nacional Republicana e ao Presidente da Comissão Nacional de Proteção"."Considerando a severidade e os impactos dos incêndios rurais, a Comissão Nacional de Proteção Civil considerou fundamental garantir o cumprimento escrupuloso do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios", sublinha a mesma fonte.