Deputados têm mais 40 dias para fechar comissão de inquérito à gestão da CGD

Os deputados têm mais 40 dias para concluir os trabalhos da segunda comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD). O prolongamento da iniciativa foi publicado esta segunda-feira em Diário da República Lei n.º 5/93126/9715/2007Foi no dia 6 de junho que os partidos aprovaram prolongar os trabalhos da comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD. A conclusão estava prevista para o dia 14 de junho, adiando agora o final para a semana de 22 de julho.O último a ser ouvido pelos deputados foi o ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos, na semana passada. Foi uma das mais de 20 personalidades que foram ao Parlamento explicar o seu papel no banco estatal. Esta lista incluiu o atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, mas também antigos presidentes da CGD e responsáveis pelos órgãos de fiscalização e a própria EY, cujo relatório sobre a gestão do banco estatal levou à criação desta comissão.

Já o relatório final deverá ser discutido em plenário a 19 de julho, conforme avançou o presidente da comissão de inquérito, Luís Leite Ramos, em entrevista ao Negócios e Antena 1. A lei dita que o deputador relator - neste caso o deputado do CDS João Almeida - tem 30 dias para redigir o relatório.