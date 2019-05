Joe Berardo escapou à penhora da CGD sobre a casa de luxo onde vive, em Lisboa. Ao tentar avançar com a penhora do imóvel para executar a dívida do grupo do empresário, cujo montante rondará os 300 milhões de euros, o banco do Estado constatou que o imóvel está em nome da Atram - Sociedade Imobiliária, empresa da qual Berardo é o presidente do conselho de administração mas não surge como acionista direto.Leia a notícia no Correio da Manhã