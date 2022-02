Quase 50 portugueses saíram da Ucrânia e serão repatriados

As mais lidas

Cerca de 50 portugueses saíram da Ucrânia nas últimas horas nas missões organizadas pela embaixada portuguesa em Kiev e serão repatriados nas próximas horas, disse hoje à Lusa o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.







"Esta meia centena de pessoas, exatamente são 48, já saíram, já estão fora do território ucraniano e concentrar-se-ão na Roménia", disse o ministro à Lusa, precisando que 35 já estão em território romeno e 13 na Moldova, dado que foram organizadas duas viagens separadas.Segundo Augusto Santos Silva, "a partir do momento em que estejam concentrados e formem um único grupo", na Roménia, será assegurado "o repatriamento por via aérea".