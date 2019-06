Marques Vidal chegou a lembrar uma expressão do seu antecessor Pinto Monteiro: "Diminuir as competências do procurador-geral da República, competências de fiscalização, de direção hierárquica e de responsabilização para a atividade funcional e processual do Ministério Público e transferi-las para o Conselho [Superior do Ministério Público], fazendo uma perigosa mistura entre as funções de avaliação de mérito e as funções de exercício de hierarquia. Aliás, tenho algumas dúvidas mesmo sobre a questão da constitucionalidade, mas isso já é um problema mais técnico. Além do mais, isto transformaria, sim, finalmente, a procuradora-geral da República na rainha da Inglaterra", declarou Joana Marques Vidal, citada pela Rádio Renascença.



A comparação à rainha de Inglaterra remonta a 2010 quando Pinto Monteiro desafiou os partidos para que reforçassem os poderes da hierarquia do MP, já que na altura, segundo o então procurador-geral, o detentor deste cargo tinha os mesmos "poderes do que a rainha de Inglaterra", que é uma forma de dizer que não tinha poder algum que não o de figura de Estado, relembra o jornal Observador.



Já sobre as fugas de segredo de justiça, a ex-procuradora referiu, citada pelo jornal Público: "Como se sabe, em processos complexos, principalmente as notícias públicas sobre o que se passa nos processos complexos, são sempre extraordinariamente contraditórias, tormentosas e, como todos nós sabemos, (…) muitas vezes o que se diz na imprensa que está a acontecer não está acontecer no processo. As situações são o mais díspares possível".



"Muitas vezes as notícias que vêem a público são manifestamente reflexos dos conflitos de interesses não só entre os arguidos, mas entre os advogados e entre as polícias também", continuou, lembrando que "os magistrados do Ministério Público têm de se manter no seu dever de reserva, calados".



O Parlamento chumbou esta quarta-feira, em sede de especialidade, as alterações ao Conselho Superior do Ministério Público, tendo sido aprovada a proposta do Governo.



PS e PSD queriam incluir membros eleitos pela Assembleia da República, mas as propostas não reuníram a maioria necessária.



No início das votações na primeira Comissão parlamentar (Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias), o deputado socialista Jorge Lacão propôs que esse artigo fosse o primeiro a ser votado, o que acabou por acontecer.



Nas votações, a proposta do PSD teve o voto contra de todas as bancadas e a proposta do PS também foi chumbada, no número um do artigo 22 com todos os partidos a votar contra e só o PS a votar a favor e no número dois do artigo os votos contra do PCP e do PSD e a abstenção do CDS-PP e do BE.

A ex-procuradora-geral da República Joana Marques Vidal participou esta quinta-feira no encontro promovido pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) para debater as alterações ao estatuto do Ministério Público, que se debatiam à mesma hora na Assembleia da República e que acabaram por ser chumbadas. A ex-procuradora-geral mostrou-se bastante crítica das alterações propostas por PSD e PS, colocando-se do lado do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (MP), que iniciou uma grave de três dias por estarem contra algumas das alterações propostas pelos partidos.Marques Vidal considerou que as alterações propostas, caso fossem aprovadas, poderiam "condicionar a independência do Ministério Público" e que "se o MP não tiver autonomia face aos outros poderes do Estado, como vem, aliás, na Constituição, não consegue ter autonomia para levar a julgamento quem devia levar", disse, citada pelo jornal Público.