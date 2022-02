Diogo Pacheco Amorim é o candidato do Chega a vice-presidente da Assembleia

André Ventura anunciou esta quinta-feira que o Chega candidata o deputado Diogo Pacheco Amorim, que passou pelo MIRN e pelo MDLP, a vice-presidente da Assembleia da República. Esta proposta do Chega deve ser chumbada pela maioria dos deputados do Parlamento.



Na conferência de imprensa, Ventura disse: "Cabe aos quatro maiores partidos eleitos indicar o nome do vice-presidente. Claro que há uma votação, mas a prática e a regra tem sido sempre a de que os quatro partidos indicam o vice-presidente". Pacheco de Amorim, de 72 anos, foi eleito deputado à Assembleia da República nas eleições legislativas do último domingo pelo círculo eleitora do Porto.



Retraçando o percurso do deputado, Ventura afirmou que Pacheco de Amorim "foi dirigente em vários movimentos e partidos conservadores e liberais na economia", sublinhando ainda que foi "assessor de Diogo Freitas do Amaral, fundador do CDS durante o primeiro Governo da Aliança Democrática, assessor de Ribeiro e Castro, foi jornalista, foi chefe de gabinete do grupo parlamentar do CDS entre 95 e 97 e, com Manuel Monteiro - de quem foi também chefe de gabinete enquanto liderou o CDS-PP - saiu para fundar o PND".