Jorge Pinto diz estar pronto para desistir da corrida a Belém

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Jorge Pinto prometeu desistir da corrida a Belém caso Catarina Martins (apoiada pelo Bloco de Esquerda) e António Filipe (apoiado pelo PCP) também estejam dispostos a isso. A informação é avançada pelo Observador que sublinha que a ideia seria apoiar António José Seguro. Em troca, Seguro teria de se aproximar das ideias do candidato apoiado pelo Livre.



Jorge Pinto defende ensino de português para jovens portugueses no estrangeiro JOSÉ COELHO/LUSA

A notícia chega depois de a mais recente sondagem para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF ter colocado José Seguro como o favorito dos portugueses, - embora em empate técnico com Henrique Gouveia e Melo - e de Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD) ter caído para quinto lugar.

Apesar de as sondagens apontarem para a subida de Seguro, o mesmo cenário não se verifica com os restantes candidatos de esquerda, que se mantêm no fim da tabela. Segundo as mais recentes informações, Catarina Martins conseguiu chegar à sexta posição com 2,9% das intenções de voto, seguindo-se de António Filipe com 2,8% das intenções de voto e Jorge Pinto com 1,8%.

Nesta sondagem, o último lugar ficou reservado para Manuel João Vieira que recolheu 1,5% das intenções de voto - o que significa um crescimento de 0,4 pontos percentuais.