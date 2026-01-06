Sábado – Pense por si

Jorge Pinto diz estar pronto para desistir da corrida a Belém

Candidato desiste se António Filipe e Catarina Martins também abandonarem a corrida.

Jorge Pinto prometeu desistir da corrida a Belém caso Catarina Martins (apoiada pelo Bloco de Esquerda) e António Filipe (apoiado pelo PCP) também estejam dispostos a isso. A informação é avançada pelo  que sublinha que a ideia seria apoiar António José Seguro. Em troca, Seguro teria de se aproximar das ideias do candidato apoiado pelo Livre.

A notícia chega depois de a mais para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF ter colocado José Seguro como o favorito dos portugueses, - embora em empate técnico com Henrique Gouveia e Melo - e de Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD) ter caído para quinto lugar.

Apesar de as sondagens apontarem para a subida de Seguro, o mesmo cenário não se verifica com os restantes candidatos de esquerda, que se mantêm no fim da tabela. Segundo as mais recentes informações, Catarina Martins conseguiu chegar à sexta posição com 2,9% das intenções de voto, seguindo-se de António Filipe com 2,8% das intenções de voto e Jorge Pinto com 1,8%.

Nesta sondagem, o último lugar ficou reservado para Manuel João Vieira que recolheu 1,5% das intenções de voto - o que significa um crescimento de 0,4 pontos percentuais.

