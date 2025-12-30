Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 07:15

"Nunca facilitei nada dentro da Marinha": Gouveia e Melo sobre investigação do Ministério Público

No NOW, o candidato presidencial garantiu que está disponível para dar as explicações "que forem necessárias" ao Ministério Público, no âmbito da investigação, divulgada pela SÁBADO, a contratos suspeitos na Marinha. "Só quem esteve nas operações percebe que é difícil planear para um ano, com um ano de antecedência, todos os gastos que se vão fazer ao milímetro. E por isso, muitas vezes são necessários estes ajustes diretos que estão em lei, portanto, não é nenhuma ilegalidade", vincou.

