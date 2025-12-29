Sábado – Pense por si

29 de dezembro de 2025 às 13:12

MP investiga Gouveia e Melo: "Recorre-se ao ajuste direto invocando a imperiosa urgência"

O Ministério Público (MP) de Almada está a investigar ajustes diretos autorizados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha entre 2017 e 2020. O jornalista Carlos Rodrigues Lima explicou que «a certa altura, o Ministério Público remeteu alguns factos para o Tribunal de Contas» Em 2024, o Tribunal de Contas perdoou Gouveia e Melo por eventuais infrações financeiras e arquivou o processo do ponto de vista da infração financeira.

