30 de dezembro de 2025 às 13:27

Gouveia e Melo não é arguido: "Era um esclarecimento que a PGR podia ter dado quando pedi"

O Ministério Público (MP) de Almada está a investigar ajustes diretos autorizados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha entre 2017 e 2020, depois da SÁBADO ter noticiado esta investigação o MP garantiu que está perto do fim e que Gouveia e Melo não é arguido. O jornalista Carlos Rodrigues Lima lembrou que pediu esclarecimentos, mas não obteve resposta sobre este assunto.

