PGR diz que investigação a contratos na Marinha estão em fase final e que Gouveia e Melo não é arguido

Na sequência da notícia avançada em exclusivo pela SÁBADO.
A investigação do Ministério Público a ajustes diretos na Marinha quando Henrique Gouveia e Melo era comandante Naval está na fase final e o almirante não é arguido, esclareceu esta terça-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR).
A carregar o vídeo ...
Explicador. MP investiga ajustes diretos na Marinha envolvendo Gouveia e Melo
"Confirma-se apenas a existência de inquérito relacionado com a matéria referida. O mesmo encontra-se em fase final de investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Almada", indicou esta terça-feira, em resposta à Lusa, fonte oficial da PGR.
Questionada sobre se o candidato presidencial é visado no inquérito, a mesma fonte assegurou que "a pessoa referida não é arguida no processo".
A revista SÁBADO noticiou na segunda-feira que o Ministério Público está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha, entre 2017 e 2020.
Confrontado no mesmo dia, em Angra do Heroísmo, nos Açores, com a notícia, o candidato presidencial manifestou-se tranquilo, disse que "quem não deve não teme" e mostrou-se disponível para responder no inquérito caso venha a ser notificado para tal.
"Se quiserem tirar dúvidas, por favor, chamem-me que eu vou tirar as dúvidas sobre os meus procedimentos, sobre a forma como decidi, porque é que decidi de uma determinada maneira. Eu estou completamente tranquilo", afirmou, à margem de uma visita à incubadora de empresas Start Up Angra.
A carregar o vídeo ...
'Nunca facilitei nada dentro da Marinha': Gouveia e Melo sobre investigação do Ministério Público
O almirante acrescentou que não teve "nenhum empresário" que lhe pagasse ou com quem estivesse associado, frisando que foi sempre íntegro e que tentou "decidir em todos os momentos sempre a favor do Estado".
As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026.
Concorrem às presidenciais 11 candidatos, um número recorde.
Os candidatos são Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes (apoiado pelo PSD e CDS), António Filipe (apoiado pelo PCP), Catarina Martins (Bloco de Esquerda), António José Seguro (apoiado pelo PS), o pintor Humberto Correia, o sindicalista André Pestana, Jorge Pinto (apoiado pelo Livre), Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal), André Ventura (apoiado pelo Chega) e o músico Manuel João Vieira.
A carregar o vídeo ...
MP investiga Gouveia e Melo: 'MP tem processo desde 2017 e não há desfecho'
PGR diz que investigação a contratos na Marinha estão em fase final e que Gouveia e Melo não é arguido
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Maioria dos problemas que afetam o sistema judicial português transita, praticamente inalterada, de um ano para o outro. Falta de magistrados do Ministério Público e de oficiais de justiça continua a ser uma preocupação central. A esta escassez humana soma‑se a insuficiência de meios materiais e tecnológicos.
O Almirante Gouveia e Melo adoptando um estilo quezilento e anti-político deixou pelo menos uma coisa bem clara: não tem jeitinho algum para a função a que se candidata. Afogar-se-á no aquário das presidenciais.