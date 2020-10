Governo proíbe ajuntamentos com mais de cinco pessoas e quer máscaras na rua O primeiro-ministro lembrou que a evolução da pandemia em Portugal é classificada como "grave". Governo vai propôr que máscara passe a ser obrigatória na rua. Proibidos ajuntamentos com mais de cinco pessoas. - Coronavírus , Sábado.

O Governo anunciou esta quarta-feira oito novas medidas para conter a Covid-19. A partir da meia-noite de hoje, estão proibidos ajuntamentos de mais de cinco pessoas na rua, estabelecimentos comerciais e restauração, os eventos familiares estão limitados a 50 pessoas e estão proibidos os festejos académicos. O uso de máscara na rua e da aplicação Stayway Covid é recomendado, mas o Governo anunciou que vai solicitar ao Parlamento que passe estas recomendações a lei.Estas medidas são tomadas depois do aumento significativo de casos em outubro, uma evolução que António Costa classificou, na conferência de imprensa de anúncio das novas medidas, de "grave".São também estes números - uma média diária acima dos 1.000 casos em outubro - que levam o especialista em saúde pública Ricardo Mexia a alertar para a necessidade de se reforçarem os recursos de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ainda antes de serem conhecidas as novas medidas, o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, já antecipava que era preciso investir nos recursos, mais do que nas restrições aos comportamentos.No entanto, as medidas que António Costa apresentou resumem-se aos comportamentos, algo que o primeiro-ministro defendeu ser a base da resposta ao aumento dos casos. "Não podemos sacrificar o que é essencial: a resposta do SNS aos casos Covid, mas também a resposta aos casos não-Covid; prosseguir sem incidentes ou novas interrupções as atividades letivas; e evitar medidas que contribuam para aprofundar a crise económica e social de empresas e famílias." Logo, a estratégia do Governo é "assentar o controlo dos novos casos nos comportamentos individuais".Apesar de apontar como ponto positivo na atual situação epidemiológica "não termos ainda um número de internados mais elevado" do que nas piores semanas da pandemia, Ricardo Mexia, acrescentou que "não é linear que isso não venha acontecer". "Não entrámos verdadeiramente no período de inverno, onde as infeções respiratórias circulam com mais frequência."Para evitar o colapso dos serviços, como aconteceu nos hospitais da periferia de Lisboa no verão, vai ser preciso investir nos recursos de resposta. Ricardo Mexia defendeu que para isso é preciso "uma identificação rápida das cadeias de transmissão, uma comunicação assertiva, identificar os grupos com mais casos. É preciso reforçar as equipas de contactos, as euipas que fazem os inquéritos epidemiológicos. Devíamos ter aproveitado o período de menor incidência, no verão, para fazer essa contratação e formar as pessoas. O que vai acontecer é que agora estamos pior que em março para responder ao aumento de casos, porque os profissionais estão mais exaustos e os serviços mais pressionados."O especialista em saúde pública não nega "o impacto" das medidas restritivas, no entanto, "tendencialmente gostaríamos de não impor medidas restritivas, em março era a melhor medida, agora tivemos este tempo para planear e devíamos estar melhor preparados". "A linha vermelha é a capacidade de resposta do SNS, se atingirmos esse limite não há muito que se possa fazer. As medidas restritivas não devem ser a solução, mas podem vir a ser a única opção, se não houver capacidade de resposta do SNS".O primeiro-ministro garantiu, na conferência de imprensa, que todos os hospitais têm ainda capacidade de resposta. Mas reconheceu também que quando isso deixar de existir, Portugal entrará num ponto crítico da resposta à pandemia.Desde o início de outubro, Portugal tem uma média de 1.045 casos por dia . Só nos últimos sete dias, são 1.258 casos/dia – a maior média semanal de sempre, depois de na passada semana ter sido quebrado o recorde de mais casos confirmados numa semana (mais de 7.500). Ontem, Portugal registou 1.208 casos de Covid-19 e 16 mortes. Estavam 916 pessoas internadas nos hospitais nacionais, das quais 132 nas unidades de cuidados intensivos. Desde abril que não havia tantos internados.