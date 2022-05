O PAN vai abster-se na votação final global do OE2022, anunciou a líder do partido, Inês Sousa Real. "Estão reunidas as condições para que nos possamos abster e a nossa Comissão Política Nacional assim o deliberou", afirmou a deputada única no Parlamento.





Inês Sousa Real elencou as justificações para a abstenção, como "alterações assinaláveis" em matéria ambiental, como o combate à pobreza energética com um reforço de 40 milhões para o programa, um milhão de euros para a mobilidade ciclável e cinco milhões para a "deseucaliptização" de Portugal.Quanto a matéria social, deu como exemplo o alargamento dos bancos de leite materno, entre outros."Pelo caminho ficaram várias medidas", lamentou, como a "renegociação da injeção de capital no Novo Banco". Além disso, "o PS não acompanhou a redução do IVA para 6% para serviços médico-veterinários". O não-alargamento da tarifa social de energia e o chumbo da licença menstrual também foram citadas pelo PAN."Esperemos que seja possível o diálogo em sede de apoio legislativo. Deve manter-se ao longo do ano e dos quatro anos que temos pela frente", assinalou a líder do PAN.A votação global final do OE2022 ocorre esta sexta-feira, 27 de maio.