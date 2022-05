Segurança: Multas de trânsito prescritas com valor mais baixo desde que há registos

No âmbito do sistema da carta por pontos, 439 condutores ficaram sem carta de condução em 2021 e 438.739 automobilistas viram os pontos a ser subtraídos devido às infrações cometidas.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) deixou prescrever 716 multas de trânsito em 2021, o valor mais baixo desde que há registos, revela o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).







"Relativamente aos autos prescritos (716) observa-se uma redução de 80,5%, atingindo-se o valor mais baixo desde que há registo", precisa o RASI de 2021, aprovado esta semana pelo Conselho Superior de Segurança Interna e entregue na Assembleia da República.Em 2020, a ANSR tinha deixado prescreve 3.677 multas de trânsito.O RASI avança também que em 2021 foram registados 887.398 multas através do sistema de informação de gestão de autos, o que representa uma diminuição de 49.897 das contraordenações (menos 5,3%), em parte resultante da transferência de competência para os municípios de instrução e decisão de infrações leves relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo.O relatório indica igualmente que se verificou no ano passado uma diminuição de 42,3% nas multas decididas, tendo ficado por decidir 919.623 autos, em consequência da ANSR ter estado cinco meses sem serviços postais.O Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (radares) permitiu registar um total de 349.139 infrações por excesso de velocidade no ano passado, menos 17% do que em 2020, nomeadamente 266.284 infrações leves, 81.119 graves e 1.736 muito graves.No âmbito do sistema da carta por pontos, 439 condutores ficaram sem carta de condução em 2021 e 438.739 automobilistas viram os pontos a ser subtraídos devido às infrações cometidas.