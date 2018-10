André Silva aproveitou a intervenção final no debate sobre o Orçamento na generalidade para saudar "o enorme humanismo" que considera ter sido demonstrado pelo Governo com o fim da isenção de IVA para as corridas de touros.

O deputado do PAN defendeu a medida por considerar que acaba com uma isenção que beneficiava "aqueles que fazem vida de maltratar terceiros".

Graças a esta medida e apesar de considerar que persistem "contradições" nas políticas energéticas e insuficiências nas políticas agrícolas, o deputado do PAN anunciou que vai votar favoravelmente o Orçamento do Estado para 2019.