Para o CDS, a proposta de Orçamento para 2019 está cheia de "aparências, enganos e ilusões". Os centristas olharam para as entrelinhas e apontam o que consideram ser "o logro" deste documento.

"Parece que os impostos não vão aumentar, mas depois não é nada assim", atacou Cecília Meireles, que garante que "a carga fiscal vai atingir em 2018 o máximo de sempre" e que o Orçamento de 2019 não oferece alívio.

Um exemplo é o do ISP. O Governo anunciou uma descida de três cêntimos na gasolina, mas Cecília Meireles diz que "o gasóleo vai ficar mais caro com a sobretaxa de 6,5 cêntimos por litro e ainda vai aumentar um cêntimo por litro".

Outro exemplo está na factura da electricidade. "A maior parte das famílias não vai sequer ser abrangida pela medida", garante a deputada, que acha que também há um engano no fim do Pagamento Especial por Conta. "O PEC vai ser substituído por outro mecanismo e as empresas vão ter um aumento efectivo de IRC através do aumento das tributações autónomas", nota.

"Parece que as horas extraordinárias vão pagar menos impostos, mas depois não é bem assim", continuou a deputada do CDS, que afirma que o que vai acontecer é que os trabalhadores "depois de já terem votado, em 2020, vão receber a conta dos impostos que ficaram por pagar".

O mesmo com o IRS, que Cecília Meireles acredita que vai penalizar quem tiver aumentos, por não haver actualização das tabelas de imposto.

Cecília Meireles tentou desmontar a ideia de que haver alívio fiscal. "São até criados impostos novos, como a taxa de recursos florestais ou de protecção civil".

Até nas propinas o CDS vê um engano. "Parece que as propinas vão baixar, mas depois não é bem assim. Na realidade, há pelo menos 1500 alunos que deixarão de receber bolsa e a acção social escolar mantém o mesmo valor que no ano passado", disse.

O CDS criticou ainda o fim da isenção do IVA e a tentativa de aplicar uma taxa mais elevada aos espectáculos de touros, defendendo que se trata de uma medida de "ditadura de gosto".