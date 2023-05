Inês de Sousa Real foi reeleita porta-voz do PAN

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Inês de Sousa Real foi hoje reeleita porta-voz do PAN, depois de a sua candidatura à Comissão Política Nacional ter conseguido 72% dos votos no IX Congresso do partido, e Nelson Silva conseguiu também lugares naquele órgão.







ESTELA SILVA/Lusa

Os resultados foram anunciados pela presidente da Mesa do Congresso, Alexandra Reis Moreira, depois de a votação, por voto secreto, ter decorrido durante a tarde."Foi reeleita Inês Sousa Real como porta-voz do PAN", foi anunciado em Matosinhos, no distrito do Porto.Em 133 votos possíveis, a lista A "Pelas causas que nos unem", conseguiu 97 votos (72%) e a lista B "Mais PAN, Agir para renovar" 35 votos (28%), tendo-se registado também um voto branco.Com estes resultados, a lista de Inês de Sousa Real conseguiu 20 lugares na Comissão Política Nacional. A outra candidatura, encabeçada pelo ex-deputado Nelson Silva, conseguiu sete mandatos na Comissão Política Nacional, órgão alargado de direção.No que toca ao Conselho de Jurisdição Nacional, a lista A obteve 98 votos, o que significou dois mandatos, e a lista B 34 votos, um mandato.Os estatutos em vigor estipulam que o porta-voz do PAN é a pessoa que está em primeiro lugar na lista mais votada para a Comissão Política Nacional.A deputada única é líder do PAN desde junho de 2021, quando foi a única candidata ao lugar no Congresso que decorreu em Tomar. A atual líder sucedeu a André Silva, o primeiro deputado que o partido teve na Assembleia da República.