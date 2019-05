Marta Almeida falava perante algumas dezenas de pessoas no Clube de Pessoal da Siderurgia Nacional para dar a conhecer os resultados das análises efetuadas por um laboratório especializado na Hungria às amostras recolhidas no final do ano passado na aldeia de Paio Pires.



"O que verificamos é que é um pó com uma granulometria muito elevada, ou seja, um diâmetro muito elevado, o que significa que a sua origem está aqui muito próxima, porque as partículas com um diâmetro muito grande não conseguem permanecer muito tempo na atmosfera e não percorrem grandes distâncias".



"Quando comparamos a composição dessas partículas com partículas recolhidas em zonas rurais e zonas urbanas com siderurgia, as características das nossas partículas assemelham-se mais às características de uma zona industrial com siderurgia. Parece-nos que a fonte destas partículas se localiza no parque industrial, mas interessa-nos saber exatamente qual é a fonte concreta destas partículas", acrescentou.



Marta Almeida referiu ainda que este estudo é apenas o primeiro de um trabalho com outras etapas a desenvolver nos próximos meses, com o objetivo identificar a origem deste foco de poluição, mas também avaliar outro tipo de partículas mais pequenas, que, essas sim, podem ter consequências para a saúde pública.



"A nossa ideia é contactar as empresas do parque industrial, conseguir fazer uma amostragem de materiais que estão no parque industrial e comparar as características desses materiais com o pó que nós recolhemos, para tentar identificar, sem dúvida, qual é a fonte desse pó", disse.



Segunda Marta Almeida, está igualmente prevista "uma amostragem de partículas PM 2.5 (mais pequenas), aquelas que realmente fazem mal à saúde, fazer a sua caracterização química - que nos diz muito acerca da fonte de poluição - e utilizar modelos para conseguir perceber qual é a contribuição das fontes".



"A terceira [aproximação] é perceber qual é a distribuição geográfica dos poluentes, utilizando técnicas de biomonitorização. E aqui queremos saber qual é o alcance destas partículas que estão a afetar a zona. Utilizamos líquenes e folha de morangueiro (que têm grande capacidade de absorção dos poluentes). É uma aproximação muito interessante porque vai envolver a população", acrescentou.



O vereador e vice-presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Tavares, justificou a decisão do município de fazer este estudo com a ausência de respostas por parte de diversas entidades da administração central.



"Face a essa inércia do poder central, a Câmara Municipal decidiu substituir-se ao poder central", disse Joaquim Tavares, salientando que além do estudo que hoje foi apresentado, e que será aprofundado nos próximos meses, está também a decorrer um estudo epidemiológico, que está a ser feito pela Escola Nacional de Saúde Pública em parceria com o Instituto Ricardo Jorge, que deverá estar concluído no próximo mês de junho.



Descontentes com a falta de soluções para o problema do pó, alegadamente proveniente da siderurgia do grupo espanhol Megasa, no parque industrial de Paio Pires, o grupo cívico Os Contaminados decidiu, no passado mês de março, colocar uma ação em tribunal contra o Estado para "fazer respeitar as normas ambientais".

