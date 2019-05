Governo português lamenta morte de militares franceses no Burkina Faso

Os dois militares franceses, do Comando de Operações Especiais, morreram durante uma operação realizada entre quinta e sexta-feira, que permitiu resgatar quatro reféns no Burkina Faso: Dois franceses, um norte-americano e outro sul-coreano.



Os dois franceses tinham sido sequestrados no passado dia 1 enquanto estavam numa residência turística no Benim e alegadamente iriam ser entregues pelos raptores às principais coligações de milícias presentes no Mali, filiadas na Al-Qaeda e no grupo extremista Estado Islâmico.

O Governo português lamentou este sábado a morte de dois militares franceses na sexta-feira no Burkina Faso, durante uma operação que permitiu libertar quatro reféns.Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros manifestou solidariedade com França, elogiando o "empenho das forças armadas no combate ao terrorismo na região do Sahel", no norte do Burkina Faso.