No local estão 16 operacionais dos Bombeiros da Amadora, da PSP e do INEM, apoiados por seis viaturas.

Dois corpos foram encontrados no interior de um apartamento este domingo à tarde na Damaia, concelho da Amadora.As vítimas são pai e filho, com 60 e 42 anos, respetivamente, que estavam infetados com covid-19, segundo avançou o comandante dos Bombeiros da Amadora, Mário Conde, ao Correio da Manhã