Covid-19: Vacinação nos lares da Mealhada arranca na terça-feira

A Câmara Municipal da Mealhada, no distrito de Aveiro, anunciou hoje que a vacinação vai arrancar nos lares do concelho, na terça-feira, tendo garantido para o efeito 20 mil vacinas e uma viatura de apoio.

A vacinação "irá arrancar, nos lares, no dia 19 de janeiro [terça-feira], tendo a autarquia já adquirido mais de 20 mil vacinas - número superior ao da população do concelho - e uma viatura de apoio aos serviços de saúde, que será entregue pela Comunidade Intermunicipal (CIM) -- Região de Coimbra", de acordo com um comunicado hoje divulgado.

O município "vai distribuir mais 30 mil máscaras cirúrgicas por funcionários municipais, instituições particulares de solidariedade social (IPSS), bombeiros, GNR e serviços de saúde do concelho e onze mil folhetos de sensibilização à população", assinala o comunicado.

O mesmo documento remete para a última reunião da Comissão Municipal da Proteção Civil, em que o anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Rui Marqueiro (PS).

A comissão de Proteção Civil entendeu também "permitir, nas feiras, mercados e venda ambulante, a aquisição de bens essenciais, por considerar que quanto maior for a oferta de produtos agro-alimentares, menor será o aglomerado de pessoas nos mesmos locais".

Segundo a autarquia, "durante o atual período de confinamento, vão manter-se as regras estabelecidas para o funcionamento das feiras", como a lotação máxima de quatro pessoas nas bancas de maiores dimensões, duas pessoas nas mais pequenas, e uso de máscaras e desinfetantes.

Mantêm-se ainda as regras relativamente aos cemitérios, com lotação máxima de cinco pessoas por 100 metros quadrados, e uso obrigatório de máscara, sendo desaconselhada a partilha de utensílios, e o atendimento para serviços será feito por marcação.

Relativamente às eleições presidenciais marcadas para domingo, 24 de janeiro, na reunião da Proteção Civil, o presidente da câmara assegurou "apoio no rastreamento das pessoas que constituirão as mesas de voto e a desinfeção dos espaços onde decorrerão os atos eleitorais".

"Uma comissão será também constituída, com o objetivo de levar a urna a casa dos munícipes que estiverem impedidos de sair de casa nesse dia", pode também ler-se no comunicado hoje emitido pela autarqia.

Segundo a delegada de saúde local, Anunciação Costa, citada pelo município, "os contágios ocorrem maioritariamente nos convívios em casas particulares".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal contabilizou hoje 152 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas, e 10.385 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O boletim epidemiológico da DGS indica ainda que estão internadas 4.889 pessoas, mais 236 do que no sábado, das quais 647 em cuidados intensivos, ou seja, mais nove, novos máximos em ambos os casos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal já registou 8.861 mortes associadas à covid-19 e 549.801 infeções pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 134.011 casos, mais 5.846 do que no sábado.