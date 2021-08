Há mais uma candidata a Lisboa… e é uma influencer

Apresenta-se como "analista política", já pôs o candidato do Chega Nuno Graciano a garantir que não é racista, publica vídeos de treinos e tardes na piscina e faz posts onde explica a integração em Lisboa com uns ténis como metáfora.

Ossanda Liber é a mais recente candidata à Câmara de Lisboa. A um mês das eleições, a franco-angolana de 43 anos anunciou uma candidatura independente à cabeça do movimento Somos Todos Lisboa. A viver em Lisboa desde 2004, é uma perfeita desconhecida no meio político. Mas conseguiu as assinaturas necessárias para se candidatar e no Instagram, onde apresenta um programa de entrevistas políticas, tem quase cinco mil seguidores.

No seu "Ossanda Live", apresenta-se como "muito interessada por política" e garante que "quando era adolescente, em vez de novelas ficava colada à CNN, em vez de romances lia o Courrier Internacional".

Foi nesse programa de entrevistas em direto que falou com o candidato da Iniciativa Liberal a Lisboa, Bruno Horta Soares, e com o candidato do Chega, Nuno Graciano, ambos em junho. Um mês depois, partilhava um cartaz do Somos Todos Lisboa, anunciando-se como candidata e partindo para a recolha das assinaturas que publicitava na mesma rede social.