Baltazar Nunes, epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde Pública Ricardo Jorge, revelou que o R (índice de transmissão) da semana de 9 a 13 de setembro se estabeleceu em 1.15."Há um aumento da incidência", afirmou Nunes. Por região, o R foi de 1.10 no Norte, 1.19 no Centro, 1.16 em Lisboa e Vale do Tejo, 1.45 no Alentejo e 1.20 no Algarve.Há regiões em que o R se encontra acima de 1 há vários dias, como no Norte (há 50 dias), Lisboa e Vale do Tejo (há 24 dias), e Centro (há 25 dias)."Estamos numa fase de crescimento de novos casos sustentada nestas tres regiões e em geral no País. Estamos numa terceira fase de crescimento", adiantou o epidemiologista.A primeira ocorreu em março e abril; depois, durante maio e junho, em Lisboa e Vale do Tejo; e uma terceira que arrancou em agosto e se reflete em setembro."A evolução da terceira fase de crescimento vai depender da efetividade das medidas de saúde pública que estão a ser implementadas", adiantou, seja em contexto escolar, ou no de situação de contingência, e também das medidas de identificação e isolamento dos casos."O contexto europeu está em linha com o português", adiantou Nunes.

Portugal contabiliza hoje mais seis mortos relacionados com a covid-19 e 780 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.894 mortes e 67. 176 casos de infeção.

Segundo a DGS, os seis mortos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em vigilância estão 38.721, mais 917 do que na quinta-feira.

Com Lusa