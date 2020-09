"Não podemos voltar a parar o país". Com o número de novos casos diários de Covid-19 a aumentar para 800 pessoas, o primeiro-ministro não disse exactamente que o Governo não voltará ao confinamento geral. António Costa disse, entre vários apelos pedagógicos, que há que fazer tudo para evitar esse desfecho, que da última vez teve "um custo social brutal" – a prioridade é, por isso, para não voltar a fechar uma grande parte da economia, algo que outros governos estão igualmente a tentar.

Entre os vários custos que parar implica – na educação, na saúde mental, entre outros – há os de natureza económica. Alguns são fáceis de identificar, outros estão sob a superfície. Todos apontam para que, de facto, um confinamento idêntico ao de Março e Abril deste ano tenha um impacto devastador sobre uma economia já em queda recorde. Passamos aqui em revista alguns.

A queda recorde do PIB

A forma mais fácil de identificar o custo económico é olhar para o número mais agregador sobre a economia: o Produto Interno Bruto (PIB). Depois de ter caído 2,3% no primeiro trimestre do ano – já reflectindo a paragem que começou em meados de Março – o PIB caiu 16,3% nos três meses seguintes.

Este registo trimestral sem precedentes levou à revisão das previsões para o ano. Depois de no final de Março o Banco de Portugal ter previsto uma contração de 5,7% em 2020, sublinhando que estava rodeada de incertezas, em Junho publicou um valor completamente diferente, entre 9,5% e 13,1%. A Comissão Europeia prevê uma contração de 9,8%, depois de ter começado acima dos 6%. Uma queda desta dimensão seria a mais alta em praticamente um século – mais concretamente desde 1928, no meio da uma crise económica (9,7% de queda do PIB) que levou o novo regime a chamar Salazar para as Finanças.

Não será fácil recuperar rapidamente destas quedas. Num documento publicado ontem – que ainda não tem em conta o impacto positivo do plano europeu de recuperação, mas que ainda assim está rodeado de incertezas – o Conselho das Finanças Públicas indica que "a economia portuguesa recupera o nível do PIB real pré-Covid no início de 2024". Ou seja: sem mais confinamento geral a crise presente já compromete meia década de crescimento. Um novo choque elevaria muito este rombo económico – rombo que tem uma tradução directa no emprego, nos salários, nas contas públicas e na capacidade de financiamento da economia.

O emprego preso por arames (caros)

A consequência mais directa do número do PIB acontece naturalmente no mercado de trabalho. O mesmo documento do Conselho das Finanças Públicas põe em 10% a taxa de desemprego este ano. Os sinais da sangria no mercado de trabalho são evidentes. Se em Março e Abril o confinamento não deixou as pessoas saírem de casa para procurarem emprego ou registarem-se nos centros de emprego, logo em Maio o número de pessoas inscritas nos centros disparou 34%.

A pandemia afecta os consumos feitos em sociedade, o que destrói desde logo o negócio de sectores que empregam várias centenas de milhares de pessoas – a restauração (que, segundo dados do INE, passou de empregar 330 mil pessoas no final do ano passado para 275 mil em Julho) e o comércio (706 mil para 635 mil em Junho) são os mais referidos, mas não são os únicos. O prolongamento das medidas de distanciamento social e da pandemia está a ter um impacto profundo nesses sectores, que só não é maior por causa das medidas públicas de suporte da economia, sobretudo a flexibilização do regime do lay-off.

Estas medidas têm, contudo, um peso orçamental significativo e o Governo enfrenta um dilema de política pública nesta frente – Pedro Portugal e Jorge Caleiras, um economista do trabalho e um sociólogo recentemente entrevistados pela SÁBADO, anteveem que o recuo nessas medidas fará disparar a taxa de desemprego. Um novo confinamento iria ampliar severamente essa crise.

O choque social no emprego não é, por outro lado, inteiramente retratado pelas estatísticas oficiais, que deixam milhares de pessoas de fora: os inactivos e os que estão em programas de formação profissional. O impacto real é, por isso, superior ao que se discute habitualmente nos media.

A bomba relógio nos balanços dos bancos

A combinação entre a sangria no mercado de trabalho, a destruição de empresas e o crédito bancário é outra frente de preocupação, dada a importância da banca como sistema arterial da economia (e o impacto que os seus problemas podem ter no erário público).

Para já esse impacto está mitigado por outra medida temporária: as moratórias de crédito, que no total já abrangem quase 40 mil milhões de euros de crédito concedido. Isto significa que quase um quarto do crédito a particulares e a empresas registado nos balanços dos bancos, segundo dados do Banco de Portugal, pertence a devedores que sentiram necessidade de pedir uma suspensão dos pagamentos.

A incerteza na banca sobre o que acontecerá quando o prazo das moratórias se esgotar – em Março do próximo ano – é significativa. Um dado publicado pelo banco de investimento Morgan Stanley, publicado hoje na rede social Twitter pelo ex-governador do Banco de Portugal, Vítor Constâncio, aponta Portugal como um dos países mais expostos à combinação entre o peso de pessoas em layoff e de pessoas que pediram a moratória.

O problema para as empresas e os bancos não se cinge às chamadas empresas zombie, que ainda são 10 mil, que empregam quase 80 mil pessoas – e que não vão sobreviver a esta crise. O risco é a multiplicação destas empresas nos balanços dos bancos ou a insolvência de milhares de outros devedores, cenário que se agravaria perante um novo confinamento.

O Banco de Portugal e as administrações dos bancos têm referido que a banca está bem capitalizada, mas o risco é real – uma das consequências será uma banca menos ágil e apta a financiar a economia nos próximos anos. Outra será o impacto para o Estado por via, por exemplo, de perdas nas linhas de crédito especiais, criadas para responder ao choque do primeiro confinamento, e que são largamente garantidas pelo erário público.

O golpe nas finanças públicas

Outra frente evidente de impacto está nas finanças do Estado. As administrações públicas vinham de 2019 com o seu primeiro excedente orçamental em democracia – o primeiro desde 1973 –, mas a pandemia vai causar o pior agravamento do saldo orçamental de que há memória. A previsão mais recente, do já citado Conselho das Finanças Públicas, aponta para um défice orçamental de 7,2% este ano. A combinação entre este défice e o recuo recorde do PIB deverá elevar a dívida pública acima de 137% este ano e nas redondezas de 130% ao longo dos próximos anos (a dívida estava a descer antes da crise e era de 117,7% do PIB).

O agravamento do défice explica-se pelo efeito duplo, na receita e na despesa: por um lado, a contração recorde da atividade económica priva o Estado de receita fiscal (o IVA, o imposto mais valioso para os cofres públicos, é o mais afetado); por outro, faz aumentar as despesas sociais. Isto – os chamados estabilizadores automáticos – funciona assim em ciclos recessivos normais. Mas esta não é uma recessão normal: além deste impacto, o Governo tem o impacto na despesa das medidas extraordinárias tomadas para segurar o mercado de trabalho e as empresas (o lay-off, as garantias às linhas de liquidez, etc.) e, ainda, o gasto adicional em áreas como a Saúde.

A Comissão Europeia para já suspendeu as regras de disciplina orçamental, o que significa que o Governo não terá de correr a cortar no défice. Mas a pressão sobre as finanças públicas tirou a margem para baixar impostos ou aumentar a despesa noutras áreas além das que são fundamentais – e a dívida muito alta, mesmo com uma política monetária que pôs os juros num nível baixo nunca visto, restringirá também nos próximos anos (como aconteceu nos últimos) as escolhas orçamentais. Isto é sem um novo confinamento – no cenário que o Governo quer evitar a pressão sobre a capacidade de o Estado poder apoiar a economia aumenta muito. E as escolhas difíceis virão mais cedo.

Não há ponto de fuga

Na última crise e no pós-crise as exportações foram cruciais: o aumento das exportações de bens e de serviços (com destaque para o turismo); e outro tipo de "exportação", o de pessoas (a emigração). Nesta crise, contudo, parece não haver pontos evidentes de fuga para a economia exportadora – ou para os portugueses que queiram procurar melhores oportunidades lá fora. O FMI espera uma contração da economia global de 5%, o dobro da contração no ano da crise financeira de 2009 – o Banco Mundial nota que desde 1870 não havia um grau de sincronia tão alto entre recessões em diferentes países.

Se o Governo português está a querer evitar um novo confinamento, o mesmo se pode dizer dos restantes governos – confinamentos nos países clientes das exportações portuguesas (Espanha, França, Alemanha, Reino Unido) serão um golpe económico sentido em Portugal. A combinação entre recessões ainda mais severas é, em si mesmo, um motivo de preocupação.