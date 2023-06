Quem ganha como António Costa?

Segundo o Estatuto do Gestor Público, o vencimento mensal ilíquido dos membros do conselho de gestão ou de administração das empresas públicas não pode ultrapassar o vencimento mensal do primeiro-ministro. Sendo depois acrescido de um montante equivalente a 40% do seu vencimento-base em despesas de representação. Mas há muitas exceções – e cada vez são mais. A semana passada, o Presidente da República promulgou a lei que regulamenta as CCDR, mas deixou um aviso sobre as alterações salariais previstas: “Compreende-se a lógica de atrair melhores quadros, mas, novamente, fica mais complexa e casuística a grelha remuneratória na Administração Pública Portuguesa.” É que os presidentes das CCDR vão agora, também eles, ganhar tanto como o primeiro-ministro. Ficam abrangidos pela grelha dos gestores públicos. E recebem, assim, mais 750 euros do que um ministro.