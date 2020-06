Os pequenos “antifas” portugueses

ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 08 de junho de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Aadministração de Donald Trump quer classificá-los como terroristas nos Estados Unidos, mas em Portugal desfilam pacificamente na Av. Almirante Reis, em Lisboa, com mensagens de revolta. "Fascistas, racistas não passarão", grita um grupo de antifas portugueses, exibindo cartazes que vão de "Black Lives Matter" até ao "ACAB" (All Cops Are Bastards). Milhares de pessoas juntaram-se contra o racismo em Lisboa, Porto e Coimbra no passado sábado, dia 6, com máscara, mas sem distância de segurança, num protesto que integrou antifas portugueses."Ainda há muita gente que não sabe o que é ser antifascista. Nós não estamos aqui para criar o caos e a violência, estamos mais por uma questão de humanismo. Somos contra o capitalismo, fascismo, o racismo e a homofobia. E somos apartidários", explicou àDaniel Moreira, um dos coordenadores do Plataforma Antifascista Lisboa e Vale do Tejo (PALV), que integra a Frente Unitária Antifascista (FUA), criada em novembro de 2018. Se lá fora chegam a organizar-se em black bloc (de negro) e em grande número, os antifas da marcha não corresponderam nem na estética, nem nos números. Antes do protesto, quase 20 membros da PALV encontraram-se na sede do Movimento Alternativa Socialista (MAS), o partido com o qual têm mais proximidade, vestidos com a maior normalidade.