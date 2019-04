João Pais do Amaral, vice do Partido Nacional Renovador, tem tatuado no braço esquerdo o Totenkopf rodeado de ramos de louro e runas odal e sigel.

João Pais do Amaral, vice do Partido Nacional Renovador, tem tatuado no braço esquerdo o Totenkopf rodeado de ramos de louro e runas odal e sigel. À SÁBADO, o investigador Riccardo Marchi explica que são símbolos ligados "à subcultura neofascista".



"A Totenkopf é um símbolo tradicional utilizado por diversos corpos militares da Alemanha ao longo da sua história antes até do nacional-socialismo. Falando de direita radical contemporanea, cingimo-nos aos anos 20-30 do Século XX: há militantes nacionalistas contemporâneos que utilizam a Totenkopf menos com referência aos corpos SS e mais com referência aos freikorps pré-nacionalsocialismo. Os ramos de louros são utilizados como chamamento à simbologia da Roma imperial, mas também do Fascismo republicano", explica.



Quanto às runas, o investigador diz que são "como chamamento à tradição céltica considerada o âmago da identidade comum europeia" e são "típicas dos grupos neonazi e principalmente da subcultura skinhead". "Não faço a mínima ideia da razão nem da fase da vida em que o vice-presidente do PNR fez aquela composição-tatuagem. Não me parece que ele tenha pertencido ao movimento skinhead em juventude. As primeiras vezes que ouvi falar dele foi na altura da Causa Identitária por volta de 2005-2009, que era um movimento identitário não ligado à subcultura neo-nazi. Este movimento utilizava simbologia céltica para marcar as raízes europeias (o javali, as três velas, mas também o edelveis não ligado à tradição céltica) muito ao encontro da simbologia dos identitários franceses do Bloque Identitaire e da Terre & Peuple", concretiza.



O vice-presidente do partido de extrema-direita nega à SÁBADO a ligação das suas tatuagens ao fascismo e garante que "a Totenkopt é em homenagem a a Frederico II da Prússia e ao seu exercito de Hussardos". "Simboliza o combate e a bravura. Já as Runas, podemos transpor isso para o contexto familiar e os laços de sangue entre as várias nações Europeias", explica. São símbolos que carrega há mais de 25 anos com gosto: "Fazem parte da minha identidade."



"Fiz porque me apeteceu e porque sou livre. Não me lembro da circunstância porque foi há mais de 25 anos, mas tenho esta, como tenho de D. Afonso Henriques, Viriato, da Batalha de Aljubarrota, algumas com motivos Celtas ou Lusitanos", acrescenta.



Especialista em extrema-direita portuguesa, Riccardo Marchi esclarece que o PNR não tem "matriz neonazi nem neofascista". "Por exemplo o partido nunca utilizou o símbolo clássico do neofascismo que é a cruz céltica, nem sequer nas suas componentes juvenis. É possível - aliás é certo - que tenha havido militantes do partidos que simpatizem a subcultura neofascista e que tenha utilizado (ou tatuado) estes símbolos. No entanto, o partido como organização em si nunca fez isso", concretiza.



O próprio Pais do Amaral garante que, apesar das suas tatuagens, o PNR não é fascista. "Basta consultar o nosso site, programa, acções, militantes ou até mesmo o manifesto do nacionalismo-renovador. O PNR é bastante abrangente e é natural que todos aqueles que amam Portugal e defendem uma parte do ideário nacionalista, se revejam no PNR. Temos de tudo, até monárquicos, só não temos é pedófilos, corruptos e criminosos", conclui.



