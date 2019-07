Do Barreiro à Bobadela são 45 quilómetros de distância. E é esse percurso que os novos autocarros movidos a gás natural contratados pela Câmara Municipal do Barreiro têm de fazer duas vezes (ida e volta) para abastecer. A história pode resumir-se assim: a autarquia contratou 60 novos autocarros mais ecológicos, mas falta-lhe a certificação do posto de combustível

A autarquia do Barreiro aprovou uma renovação dos Transportes Colectivos do Barreiro (TCB) que incluía a contratação de 60 novos autocarros, movidos a gás natural. Estes novos veículos iriam substituir a frota antiga – que se encontrava já num estado bastante degradado, tendo mesmo sido propostos 12 autocarros para a sucata – e começaram a circular no passado dia 28 de junho. Mas há um pequeno problema: não há ainda uma solução de abastecimento para estes veículos no Barreiro e estes são obrigados a irem até à Bobadela para abastecerem.

Do Barreiro (mais precisamente desde a sede dos TCB) à Galp da Bobadela distam, segundo o Google Maps, 45,1 quilómetros, no troço com portagens e que passa pela ponte Vasco da Gama.

O Barreiro celebrou um contrato público a 20 de fevereiro deste ano para o fornecimento de gás natural para que possam abastecer os novos autocarros. O contrato público tem um valor de base de 1,8 milhões de euros que se acrescentam aos 18 milhões necessários para a renovação e reforço das carreiras no Barreiro.

A câmara municipal procedeu à construção do posto de combustível, mas como referiu o autarca socialista Frederico Rosa em junho, a autarquia aguarda ainda a certificação do posto de combustível de gás natural que já foi concluído no âmbito deste investimento.

O Vereador da Câmara Municipal do Barreiro pelo PSD Bruno Vitorino explicou à SÁBADO que, neste momento, o maior problema com os TCB é mesmo a questão dos abastecimentos. "Os autocarros estão a ir abastecer à Bobadela. Não sei se os atrasos têm a ver com a Câmara, ou com a Direção-Geral [da Energia], mas já preparei umas perguntas para apresentar na próxima reunião camarária sobre o tema", revelou.

"Já não bastava as pessoas do Barreiro terem os constrangimentos todos com a Soflusa e também têm de sofrer com os TBC, devido à frota antiga e que sofre bastantes avarias e que continua ativa", afirma ainda o deputado social-democrata, que lamenta toda a situação atual dos transportes no Barreiro.

"Já temos os novos autocarros e temos os passes sociais, mas a Câmara não acautelou tudo o que precisava de forma prévia e agora os autocarros não estão a funcionar na sua máxima capacidade."



Foram enviadas perguntas para a Camâra Municipal do Barreiro, mas à altura de publicação deste artigo as respostas não tinham ainda sido enviadas.