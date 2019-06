O Metropolitano de Lisboa vendeu 146.884 passes entre 26 de abril e 25 de maio, um aumento de 22,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

No mesmo período, o número de cartões Lisboa Viva vendidos disparou 70% e as validações cifraram-se nos 14,5 milhões, o que representa um aumento de 5,8% de passageiros transportados em termos homólogos.

Em sentido contrário rumaram os títulos ocasionais, com uma redução de 9,3%, "motivada pelo efeito de migração de passageiros que optaram pela aquisição de passes", justifica a empresa.

Estas mudanças ocorrem após a entrada em vigor do PART – Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos.



"Considerando o crescimento na procura e com o objetivo de reforçar o seu serviço ao cliente, o Metropolitano de Lisboa, disponibiliza, desde o dia 5 de junho, na estação Jardim Zoológico, o primeiro de três Espaços Navegante", anuncia a empresa no mesmo comunicado. Os restantes abrirão portas ainda durante o mês de junho nas estações Entre Campos e Alameda II.

Os novos espaços servirão para oferecer serviços de venda e apoio para questões específicas relacionadas com os novos passes Navegante. Estes vão funcionar nos dias úteis, das 7h45 às 19h45.

Os assuntos relacionados com os perfis Social+ e Reformado/Pensionista, ou operações relacionadas com rede MB/ATM, Portal Viva e Pagaqui (como as anulações e trocas) só poderão ser tratados nos Espaços Cliente nas estações Campo Grande e Marquês de Pombal.

No que toca a melhorias de serviço, o Metropolitano de Lisboa alega ainda que "tem vindo a reforçar a oferta através do aumento da frequência dos comboios e da inerente redução dos tempos de espera".