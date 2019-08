Suspenso motorista de autocarro filmado a assistir a filme

Foi suspenso o motorista da Rede Expressos filmado por um passageiro a conduzir um autocarro entre Coimbra e Lisboa, ao mesmo tempo que via filmes no telemóvel. A confirmação deste afastamento vem da própria empresa, após ter sido questionada pelo Correio da Manhã. Numa resposta por e-mail, a empresa, por intermédio da diretora administrativa e financeira, diz que "foram colocados em ação os procedimentos internos da empresa" após a divulgação do vídeo. Como consequência, "foi suspenso da atividade da Rede Expressos o motorista em causa".





