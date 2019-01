A juíza do Tribunal Judicial de Aveiro encarregue de emitir o mandado, Marta de Carvalho, adiou a decisão sobre a prisão do ex-ministro socialista Armando Vara para o próximo dia 14 de janeiro.

O Tribunal Judicial de Aveiro adiou para a próxima segunda-feira, dia 14 de janeiro, a decisão sobre a prisão do ex-ministro socialista Armando Vara, avança o Observador. A juíza encarregue de emitir o mandado, Marta de Carvalho, havia recebido esta sexta-feira os apensos em falta e irá agora analisar o processo Face Oculta no qual o também ex-vice-presidente do BCP foi condenado a cinco anos de prisão efetiva, por três crimes de tráfico de influência.

Ao jornal, o juiz presidente do Tribunal Judicial de Aveiro, Paulo Brandão, adiantou que a juíza Marta de Carvalho poderá assinar o mandato de detenção de Vara durante o fim de semana mas que o mesmo apenas poderá ser cumprido na segunda-feira, dia 14 de janeiro, pela secretaria judicial. A partir de segunda-feira, a juíza ficará em exclusividade no processo Face Oculta.

A condenação de Vara transitou em julgado no passado mês de dezembro, após esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso e só faltava os autos baixarem ao Tribunal de Aveiro, onde o julgamento decorreu, para que a juíza titular do processo possa emitir o mandado de condução ao estabelecimento prisional para cumprimento de pena.

O processo Face Oculta está relacionado com uma alegada rede de corrupção que teria como objetivo o favorecimento do grupo empresarial do sucateiro Manuel Godinho nos negócios com empresas do setor do Estado e privadas.

Além de Armando Vara e Manuel Godinho, foram arguidos no processo o ex-presidente da REN (Redes Energéticas Nacionais) José Penedos e o seu filho Paulo Penedos, entre outros.