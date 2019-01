O ex-ministro da Juventude e Desporto, ex-administrador da CGD e ex-vice do BCP deu entrada no Estabelecimento Prisional da Carregueira para cumprir cinco anos de prisão.





Das primeiras suspeitas de tráfico de influência até à sua cadeia, passando pela acusação da Operação Marquês, o ex-ministro da Juventude e Desporto, ex-administrador da CGD e ex-vice do BCP foi condenado no caso Face Oculta, ilibado na contra-ordenação imposta pela CMVM e acusado na Operação Marquês.



Esta é uma cronologia do percurso de Vara até à cadeia, desde o momento em que o Departamento de Investigação Criminal de Aveiro da Polícia Judiciária desencadeou a Operação Face Oculta.