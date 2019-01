Face Oculta: Manuel Guiomar, ex-funcionário da Refer, é preso

Manuel Guiomar, ex-funcionário da Refer, entregou-se à autoridades para dar entrada na prisão de Évora, onde vai cumprir uma pena de seis anos e meio de prisão.

É o primeiro arguido do processo Face Oculta a entrar no Estabelecimento Prisional de Évora. Manuel Guiomar, ex-funcionário da Refer, deu entrada no EPE para cumprir uma pena de seis anos e meio de prisão por quatro crimes de burla e um crime de corrupção, avança a CMTV.



Recorde-se que a juíza Marta de Carvalho ordenou esta segunda-feira que Manuel Guiomar, Armando Vara e João Manuel Tavares, ex-funcionário da Petrogal, se entregassem às autoridades para serem transferidos para as prisões onde vão cumprir as penas aplicadas pelo Tribunal de Aveiro.



