O ex-ministro socialista Armando Vara vai entregar-se no Etabelecimento Prisional de Évora na próxima quinta-feira.Segundo apurou a TVI, o facto de Armando Vara ter demonstrado ser sua intenção entregar-se voluntariamente para cumprir pena foi determinante para a juíza Marta de Carvalho não optar por emitir um mandado de condução à cadeia.

Vara pretende apresentar-se às autoridades no último dia dado pela juíza titular do processo que nesta segunda-feira invocou uma alínea do código de execução das penas para determinar a apresentação voluntária do ex-ministro.