Vai ser lida hoje a sentença de um pai e de um ex-recluso que obrigaram uma jovem de 19 anos. J., a casar-se e a ser violada pelo marido. Ao todo, oito arguidos foram acusados dos crimes de violação, rapto e casamento forçado, ocorridos no Natal de 2017. À SÁBADO, a presidente da Associação Letras Nómadas rejeita que o casamento forçado seja uma prática entre as comunidades ciganas portuguesas.



Olga Mariano, a presidente da Letras Nómadas - Associação de Investigação e Dinamização das Comunidades Ciganas, condena por inteiro a alegada atuação dos dois homens, referindo que "a existência de casamentos forçados nas comunidades ciganas é um mito" e que nunca seria consentida nas comunidades portuguesas que conhece. "As jovens ciganas em Portugal casam com quem, onde e quiserem", acrescenta.



J., que estava institucionalizada em Braga, tinha manifestado vontade de afastar-se da comunidade cigana e mantinha um namoro contra a vontade do pai – que estava preso.



O pai engendrou um plano para atrair a jovem para fora da instituição de forma a poder casá-la com um recluso que estava preso em Coimbra, conhecido como "Pepino", alega o Ministério Público. O pai ordenou à filha que viesse passar o Natal com a família, em Vila Verde, prometendo que regressaria à instituição no dia seguinte. No entanto, a jovem foi raptada e acabou por ser forçada a ir para Aveiro, onde foi obrigada a casar. Foi posteriormente levada para Coimbra, onde viviam os pais do marido. Ainda tentou pedir ajuda a uma amiga e ao namorado de então, mas o pai impediu-a. A rapariga foi forçada a manter relações sexuais com o marido.



Esta situação, no entender da presidente da Letras Nómadas, é uma anomalia. "Existem casamentos precoces em que as miúdas se juntam com os rapazes mas por vontade delas, não por obrigação. E em maioria dos casos fazem isso à revelia dos pais. Os pais chegam a chatear-se com as miúdas e a chorar por elas saírem de casa antes dos 18 anos", aclara a presidente da Letras Nómadas que informa que até nem se pode falar em casamento entre as crianças, mas sim num ajuntamento. "Estas crianças não casam, vão viver juntas contra a vontade do pai. Mas mesmo estes 'casamentos' precoces estão a diminuir", explica.



"São pessoas que não estão em controlo das suas faculdades mentais e que têm algum atraso, essas pessoas que obrigam crianças a casar", atira Olga Mariano, sobre o caso em que o pai terá forçado a filha a casar e que está hoje em julgamento.



No entanto, Olga Mariano não põe de parte a existência de casamentos forçados nas comunidades ciganas, apenas não em Portugal. "Eventualmente, os casamentos forçados podem acontecer noutros países, como países de Leste, mas em Portugal não há casamentos desse tipo", diz a ativista.



E de onde surge então o mito dos casamentos forçados nas comunidades ciganas? "Isto é apenas a minha interpretação, mas se tivesse de arriscar diria que está relacionado com as relações que temos com a sociedade indiana, em que as mulheres eram obrigadas a casar com quem oferecesse o maior dote."



A jovem que terá sido vítima dos planos do pai e do marido, mesmo depois do seu parceiro forçado ter voltado à prisão, foi obrigada pelos sogros a mendigar. Acabou por ser salva pela Polícia Judiciária e colocada noutra instituição. O caso levou à constituição de oito arguidos, entre eles o pai da vítima, o homem que se casou com a rapariga e os pais deste. São todos acusados pelo Ministério Público de terem cometido, em co-autoria, um crime de rapto, um crime de casamento forçado e um crime de violação.



