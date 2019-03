O histórico edifício do Jornal de Notícias foi vendido a uma sociedade detida por gerentes da KNJ, do empresário macaense Kevin Ho, que já detém 30% da Global Media



Nove milhões e 500 mil euros. Foi por este valor que a Global Media vendeu o histórico edifício-sede do Jornal de Notícias a um grupo macaense Authentic Empathy. Tudo bem até aqui. Contudo, a história ganha contornos estranhos quando analisamos as ligações dos novos donos do famoso prédio da Rua de Gonçalo Cristóvão: todos os gerentes trabalham para a KNJ, do empresário macaense Kevin Ho, que já detém 30% da Global Media.



De acordo com a escritura de compra de Março de 2018, consultada pela SÁBADO, a Global Media vendeu o ativo à Authentic Empathy - Unipessoal, gerida por Lei Ka Kei e David Siu, gerentes da Burgosublime, cuja empresa-mãe é a sucursal portuguesa da KNJ. A escritura revela ainda que o destino da histórica redação do JN é "a revenda": os gerentes da KNJ aceitam "a presente venda nos termos exarados, e que a mesma destina o prédio ora adquirido a revenda."



A Authentic Empathy pagou o prédio em duas ocasiões: em novembro de 2017, avançou com dois milhões 850 mil euros, numa transferência feita no Banco da China; e em março 2018, em seis milhões 650 mil euros.



Com uma área total de 3044,15 m2, o prédio é composto por 17 pisos e uma garagem com 30 m2. A estrutura de pessoal da Global Media vai agora mudar-se para um edifício que o grupo adquiriu na Rua de Latino Coelho, também no Porto. De acordo com o Jornal de Negócios, a mudança deverá acontecer no último trimestre do ano.



Esta é a segunda grande venda de ativos imobiliários feita pelo grupo Global Media. Em 2018, recorde-se, o grupo vendeu o histórico edifício do Diário de Notícias, em Lisboa, por 20 milhões de euros, para ser transformado em edifício residencial com 34 apartamentos distribuídos por cinco pisos e 47 lugares de estacionamento subterrâneo.