A mensagem foi enviada pouco antes da cerimónia. "‘Vamos casar agora. Beijinhos.’ Depois desligámos os telemóveis", explica Inês Gomes. As famílias dos noivos estavam a par de tudo, mas à distância. Bernardo e Inês casaram-se na falésia do cabo Sardão, em Odemira, o ano passado. Estenderam um páreo no chão, rodearam-no com uma coroa de flores silvestres encomendadas numa florista e sentaram-se em almofadas para ouvir as palavras da notária sobre os deveres e direitos de um contrato de casamento. Estavam praticamente sozinhos – os dois, mais a notária e a fotógrafa. "O Bernardo também não queria fotografias, mas eu insisti", conta a noiva à SÁBADO.Há muito que o casal pensava casar-se. "Andávamos a adiar porque não nos apetecia tratar de tudo o que envolve um casamento tradicional. Queríamos fazer uma coisa só nossa, mais fácil e mais íntima." Em apenas um mês, a consultora, de 32 anos, organizou tudo.

