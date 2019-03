O pai engendrou um plano para atrair a jovem para fora da instituição de forma a poder casá-la com um recluso que estava preso em Coimbra, conhecido como "Pepino", alega o Ministério Público. O pai ordenou à filha que viesse passar o Natal com a família, em Vila Verde, prometendo que regressaria à instituição no dia seguinte. No entanto, a jovem foi raptada e acabou por ser forçada a ir para Aveiro, onde foi obrigada a casar. Foi posteriormente levada para Coimbra, onde viviam os pais do marido. Ainda tentou pedir ajuda a uma amiga e ao namorado de então, mas o pai impediu-a. A rapariga foi forçada a manter relações sexuais com o marido.



A jovem que terá sido vítima dos planos do pai e do marido, mesmo depois do seu parceiro forçado ter voltado à prisão, foi obrigada pelos sogros a mendigar. Acabou por ser salva pela Polícia Judiciária e colocada noutra instituição. O caso levou à constituição de oito arguidos, entre eles o pai da vítima, o homem que se casou com a rapariga e os pais deste. São todos acusados pelo Ministério Público de terem cometido, em co-autoria, um crime de rapto, um crime de casamento forçado e um crime de violação.

A leitura de sentença sobre o caso de um casamento forçado entre uma rapariga de 19 anos e um homem de 29 foi adiada, por motivos processuais, por um coletivo de juízes do tribunal de Coimbra.A notícia é avançada pelo Expresso. De acordo com a acusação , J., que estava institucionalizada em Braga, tinha manifestado vontade de afastar-se da comunidade cigana e mantinha um namoro contra a vontade do pai – que estava preso.