A revelação que o Ministério Público considera que ainda existe material militar perigoso furtado em 2017 do quartel de Tancos, em Santarém, que não foi apreendido colocou a investigação ao assalto aos Paóis Nacionais novamente no centro da polémica.

A notícia foi avançada pelo Expresso, que adiantou que os procuradores referiram, num recurso, que, "ao contrário do que tinha sido veiculado pelo Exército e pelo Ministério da Defesa", ainda existe material que não foi recuperado – armamento que inclui granadas e explosivos. A mesma notícia avançava também que o Ministério Público considera que "a segurança nacional está em perigo enquanto os assaltantes não forem capturados".

No dia em que foi conhecida a primeira página do semanário, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que por inerência é o Chefe Supremo das Forças Armadas, emitiu uma nota onde disse "de que nenhuma questão envolvendo a conduta de entidades policiais encarregadas da investigação criminal, sob a direcção do Ministério Público, poderá prejudicar o conhecimento, pelos portugueses, dos resultados dessa investigação". "Que o mesmo é dizer o apuramento dos factos e a eventual decorrente responsabilização", reforçou o Chefe de Estado.

No Parlamento, dias mais tarde, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, reconheceu que ainda não tinha sido "informado [formalmente] da discrepância" entre material roubado e o que foi recuperado na Chamusca. "Se fui informado? Não, não fui informado. Porque provavelmente quem investiga considerou que estaria em segredo de justiça", disse o ministro, referindo que "o bom senso obriga a que esperemos calmamente".

Esta terça-feira, a investigação a Tancos volta ao Parlamento, com três audições na Comissão de Defesa Nacional. Da parte da manhã, e a pedido do PS, serão ouvidas a secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, Helena Fazenda, e a secretária-geral do Sistema de Informações da República, Graça Mira Gomes. Segundo o grupo parlamentar socialista, as audiões pretendem esclarecer as implicações na segurança nacional das últimas notícias sobre o furto. Já o Chefe de Estado-Maior do Exército, General Rovisco Duarte, foi chamado pelo CDS-PP "para cabal esclarecimento das informações tornadas públicas no dia 14 [de Julho] e que contrairiam as suas afirmações anteriores acerca da recuperação do material militar furtado em Tancos". A marcação das audições ficou marcada pelo braço-de-ferro entre os dois partidos, mas acabou por ser possível marcar as mesmas para o mesmo dia e antes das férias parlamentares de Agosto.

Muitas perguntas, poucas respostas

O furto de material de guerra dos paióis nacionais de Tancos foi detectado a 28 de Junho de 2017, durante uma ronda móvel, e comunicado ao País no dia seguinte. Desapareceram explosivos, granadas, lança-granadas, centenas de munições e variado material de guerra.

Os partidos exigiram consequências do assalto e o então presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, afirmou-se mesmo surpreendido por não ter havido demissões na hierarquia militar. Já a presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, pediu demissão do ministro da Defesa. Uma semana depois do furto, o Presidente da República visitou os paióis, entretanto já desactivados, e defendeu o apuramento de "tudo, de alto a baixo, até ao fim, doa a quem doer". O Ministério Público abriu um inquérito por suspeitas da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de armas internacional e terrorismo. A investigação passou a ser liderada pela Polícia Judiciária com a colaboração da PJ Militar.

Em Setembro de 2017, numa entrevista ao Diário de Notícias e à TSF, ministro da Defesa admitiu que "no limite, pode não ter havido furto", invocando falta de quaisquer provas. "No limite, pode não ter havido furto nenhum", porque "não existe prova visual, nem testemunhal, nem confissão. Por absurdo podemos admitir que o material já não existisse e que tivesse sido anunciado... e isso não pode acontecer", disse Azeredo.

Cerca de um mês depois, a 18 de Outubro passado, a Polícia Judiciária Militar recuperou, na zona da Chamusca, quase todo o material militar. Uma informação anónima permitiu descobrir armas, com excepção das munições de 9 milímetros, que podem ter sido o verdadeiro motivo do assalto. Em conferência de impressa, Rovisco Duarte confessou ter sido encontrada uma caixa de petardos que não fazia parte do primeiro inventário. O general explicou ser uma situação "compreensível, pois não é impossível que existam "problemas de registo" do "material volante".

Segundo o Expresso, a investigação continua a seguir todos os passos de seis suspeitos, mas oficialmente não existem arguidos. Da mesma maneira que continua sem se saber quando os assaltantes entraram mesmo no quartel, como o conseguiram fazer e que mecanismos de segurança estavam ou não a funcionar.