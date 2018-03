A 28 de Junho de 2017 foi tornado público um furto nos Paióis Nacionais de Tancos. O perímetro de segurança desta base guardada por militares foi violado e dois paiolins arrombados. Devia ser uma infra-estrutura onde a segurança se mostrava impenetrável, mas os contornos tornaram-se cómicos à medida que surgiam histórias. Assaltantes terão entrado pela calada da noite numa falha da vedação, retirados caixotes com armas e munições, carregado uma carrinha e abandonado o local.





Seria cómico, mas o Ministério da Defesa não achou piada ao caso – apesar de Azeredo Lopes ter colocado a hipótese de não ter havido qualquer roubo – e ordenou uma investigação judicial. O Exército ordenou uma investigação interna e a conclusão a que chegaram é que a segurança de Tancos não só era insuficiente naquela data: era insuficiente desde que entrara em funcionamento.

Os problemas começavam logo na vedação que delimitava os Paióis Nacionais de Tancos (PNT). A infra-estrutura de 40 hectares e um perímetro de 2.700 metros era cercada por uma dupla vedação que espaçava cinco metros entre si.

A vedação estava necessitada de renovação devido à "idade da rede exterior", processo que havia sido começado no primeiro semestre de 2017. Faltavam substituir cerca de 1.900 metros de rede, quando foi conhecido o furto. Até aí tinham sido substituídos 980 metros de vedação.

As falhas estruturais

Os paiolins apresentavam diversas falhas como portas que não cumpriam os requisitos de segurança, fechaduras que não estavam totalmente operacionais. Era também necessário substituir os pára-raios que já não estavam operacionais.

Também o sistema de vídeo-vigilância estava inoperacional e a sua cobertura era apenas parcial, não abrangendo a área total dos PNT. Os sensores de movimento estavam também fora de funcionamento aquando do furto.

Até mesmo o sistema comunicacional tinha falhas com a Casa da Guarda, sem rede fixa e sem forma de contactar com os postos de sentinela ou os militares que faziam as rondas móveis. A comunicação era feita através de telemóveis de serviço.

Fica também expresso que nem tudo é culpa infra-estrutural ou de serviços. Nos PNT foi identificada uma falta de recursos humanos que perdura há vários anos. À vez, asseguravam a segurança dos paióis um sargento, um cabo e seis soldados, em turnos de rondas móveis. As rondas não tinham uma frequência definida e ficavam ao critério do comandante de secção.

A falta de efectivos

Os problemas de segurança nos paióis surgiram logo em 1987, três anos depois de definido o local onde seriam instituídos. Nesse ano, definiu-se que a segurança ficava a cabo do Serviço de Material. A atribuição de responsabilidades de segurança a uma entidade gestora de material não terá sido a escolha mais acertada, indica o relatório do Ministério da Defesa.

Em 1988, ficou definido que os PNT seriam segurados por: um oficial, cinco sargentos, quatro cabos e 34 soldados, num total de 44 efectivos. Esse número de efectivos foi reduzido para os oito que se encontravam em Tancos à altura do furto em 2006. Mas a verdade é que a investigação revelou que os paióis de Tancos sempre tiveram "evidente falta de efectivos".

Um relatório datado de 2001 vem expressa a "vulnerabilidade que constitui a não colocação naquela escola da totalidade do efectivo" decidido em 1988.

Mas a verdade é que, em 2006, se saldaram, naquele local, oito efectivos. O relatório sintetiza: "No que se refere aos militares adstritos à segurança dos PNT, nunca, desde a sua instalação , foi alcançado – nem de perto, nem de longe – o standard inicialmente definido como necessários".

O sistema de vigilância obsoleto

Algures na década de 90 foram instalados nos PNT sistemas de sensores de solo e um sistema de vídeo-vigilância. Esse mesmo sistema sensorial terá sido desligado por volta de 2000 por se ter tornado ineficiente, mas um documento mostra que em 1998 já dava sinais de deficiências no funcionamento do mesmo.

Já o sistema de vídeo-vigilância foi declarado como obsoleto em 2006, sendo assegurado o seu contrato de manutenção por parte da Escola Prática de Engenharia. No final desse ano surge a hipótese de montagem de meios electrónicos de vigilância. Não há relatos dessa iniciativa ter sido alguma vez levada avante.

Uma nova avaliação em 2012 declarou todo o sistema de vídeo-vigilância como inoperacional e irreparável por inexistência de peças sobressalentes. Em 2013 acabou mesmo por ser declarado como obsoleto.

"Confirma-se assim a construção de uma infra-estrutura dotada de sensores de solo e de rede interna, complementada com a existência de um destacamento segurança algo robusto, projecto concebido com rigor e percepcionado como de elevada criticidade", pode ler-se no relatório que acrescenta que após o investimento inicial, se constatou uma ausência "quase total de investimentos na manutenção ou na substituição dos equipamentos".

No ano de 2015, o sistema de video-vigilância é integrado no SICAVE, um "projecto ambicioso" que pretendia implementar nas unidades militares portuguesas uma plataforma central de gestão unificada de segurança física, dotado de um sistema de video-vigilância e de controlo de acessos, entre outros. "Um projecto ambicioso, tecnicamente exigente, que pressupunha recursos humanos, materiais e de financiamento avultados", reconhece o Ministério da Defesa. Mas esse sistema não tinha ainda chegado a Tancos em 2017.