Dois dos cinco coronéis que foram temporariamente exonerados pelo chefe de Estado-Maior do Exército (CEME) após o assalto a Tancos foram escolhidos para integrar o próximo curso de promoção a oficial general – que começa no final deste ano. Segundo o Público, trata-se de Paulo de Almeida, à frente do Regimento de Engenharia n.º1, em Tancos, e Ferreira Duarte, a liderar o Regimento de Infantaria 15, em Tomar. O despacho a propor estes nomes para o curso já terá sido assinado por Rovisco Duarte.

Em Julho do ano passado, o CEME, general Rovisco Duarte, anunciou a exoneração dos responsáveis pelas cinco unidades a cargo de fornecer efectivos para as rondas aos paióis de Tancos que foram assaltados. Este anúncio levou à demissão dos generais José Calçada, comandante do Pessoal, e Faria Menezes, comandante operacional das Forças Terrestres – por discordarem da decisão.

"Não quero que haja entraves às averiguações", disse na altura Rovisco Duarte, que justificou a decisão de exonerar estes comandantes "por uma questão de clareza e para não interferirem com o processo de averiguações até se esclarecer".

Os oficiais exonerados voltaram às mesmas funções 15 dias depois, sem nenhum registo oficial de uma suspensão no currículo. De acordo com o jornal, Rovisco Duarte terá perguntado a cada um dos responsáveis se quereria ir para outra unidade. Os cinco optaram por regressar às mesmas funções.

Os restantes oficiais exonerados a 1 de Julho foram Hilário Peixeiro, de Engenharia, Teixeira Correia, da Brigada de Reacção Rápida, e Amorim Ribeiro, da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército.