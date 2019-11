Doyen e advogados querem que Rui Pinto os indemnize

ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

Para além da acusação do Ministério Público – que engloba 147 crimes de violação de correspondência, acesso ilegítimo, tentativa de extorsão e sabotagem informática – Rui Pinto enfrenta já vários pedidos de indemnização cível por parte de algumas das suas vítimas. O mais elevado foi apresentado pelo antigo advogado da PLMJ, João Medeiros, que pede ao pirata informático 20 mil euros pelos danos causados – quantia que se propõe a entregar depois à ala pediátrica do Instituto Português de Oncologia.Já os seus colegas, Rui Costa Pereira e Inês Almeida Costa, pedem 2.039 euros cada um, enquanto a Doyen Sports Investments apresentou um pedido de indemnização cível de 10 mil euros: 7.500 ao pirata informático e 2.500 ao advogado Aníbal Pinto pela tentativa de extorsão. Todos pretendem doar as verbas a instituições.